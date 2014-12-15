В Бельгии парализовано движение всего общественного транспорта

Об этом сообщает ТСН.

Железная дорога не будет работать в течение суток. Остановлена работа общественного транспорта. До вечера закрыты полеты в международных аэропортах Брюсселя и Шарлеруа.

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Забастовщики выступают против экономической политики правительства. Люди недовольны мерами строгой экономии и планами властей повысить пенсионный возраст.

Ранее сообщалось, что региональные забастовки в Бельгии продолжались с прошлого понедельника.