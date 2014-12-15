В Бельгии парализовано движение всего общественного транспорта
19:33, 15 декабря 2014Мир
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Из-за забастовки остановился весь транпорт, не ездят поезда и не летают самолеты.
REUTERS
Об этом сообщает ТСН.
Железная дорога не будет работать в течение суток. Остановлена работа общественного транспорта. До вечера закрыты полеты в международных аэропортах Брюсселя и Шарлеруа.
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Забастовщики выступают против экономической политики правительства. Люди недовольны мерами строгой экономии и планами властей повысить пенсионный возраст.
Ранее сообщалось, что региональные забастовки в Бельгии продолжались с прошлого понедельника.
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