В Бельгии проходит общенациональная забастовка транспортников

По всей стране будет прекращено движение поездов на 24 часа. Кроме того, остановлена работа общественного транспорта ‒ автобусов, трамваев и метро. Также митингующие блокировали международные автобусные линии и призвали водителей грузовиков не выезжать на трассы, сообщает Би-би-си.

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До вечера закрыто движение в международных аэропортах Брюсселя и Шарлеруа. Бельгийская авиакомпания Brussels Airlines ожидает до 5 млн евро потерь в связи с забастовкой.

Причиной отказатранспортников от работы послужила политика правительства Бельгии во главе с премьер-министром Шарлем Мишелем, которое намерено повысить цены на товары и услуги, сократить количество социальных льгот и повысить пенсионный возраст с 65 до 67 лет.