Почти 18,5 тысяч человек в мире заразились Эболой

Об этом свидетельствуют опубликованные данные Всемирной организации здравоохранения, сообщает ТАСС.

Согласно поступившим в штаб-квартиру ВОЗ "сведениям с мест", с начала нынешней эпидемии 18464 человека заболело и 6841 умер. Наиболее сложной остается ситуация в Либерии, где 7797 заболевших и 3290 умерших. Далее следуют Сьерра-Леоне (8273 и 2033) и Гвинея (2394 и 1518).

Читайте такжеРазработчикам вакцин от вируса лихорадки Эбола дали иммунитет против судебных исков

В ВОЗ считают, что "на национальном уровне Гвинея, Либерия и Сьерра-Леоне располагают достаточными возможностями" для лечения заболевших, а также для проведения похорон умерших с соблюдением соответствующих санитарных правил. Однако на местном уровне в некоторых районах такие возможности расцениваются экспертами как недостаточные.

Данные ВОЗ учитывают как подтвержденные случаи Эболы, так и "вероятные", а также "подозрения на заболевание".