В бельгийском Генте освободили заложника
16:57, 15 декабря 2014Мир
0 0
Оружия у захватчиков не обнаружено.
В Генте освободили заложника / @H0XH4 / twitter.com
В бельгийском городе Гент полиция освободила заложника, захваченного сегодня неизвестными в квартире жилого дома. Он не пострадал.
В результате штурма задержаны трое захватчиков. Оружия при них не обнаружено, передает Радио Свобода.
Ранее сообщалось, что нападавших было четверо.
Читайте такжеТеррористом, который захватил заложников в Сиднее, оказался 49-летний иранец
По информации бельгийского телевидения, ссылающегося на соседей, упомянутая квартира использовалась наркодилерами.
Представитель бельгийской прокуратуры заявила, что пока нет никаких свидетельств о причастности к инциденту террористических групп.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter