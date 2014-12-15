В бельгийском Генте освободили заложника

В бельгийском городе Гент полиция освободила заложника, захваченного сегодня неизвестными в квартире жилого дома. Он не пострадал.

В результате штурма задержаны трое захватчиков. Оружия при них не обнаружено, передает Радио Свобода.

Ранее сообщалось, что нападавших было четверо.

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По информации бельгийского телевидения, ссылающегося на соседей, упомянутая квартира использовалась наркодилерами.

Представитель бельгийской прокуратуры заявила, что пока нет никаких свидетельств о причастности к инциденту террористических групп.