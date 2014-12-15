Полиция Сиднея подтвердила побег из кафе пятерых заложников
15:27, 15 декабря 2014Мир
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Полиция Сиднея подтвердила информацию о 5 заложниках, которым удалось сбежать из кафе. Сбежать удалось трем мужчинам и двум женщинам.
REUTERS
В то время как двое мужчин выбежали через основные двери заведения, один мужчина и две женщины покинули здание через пожарный выход. На обеих женщинах были форменные фартуки, с чего корреспонденты сделали вывод, что они - сотрудницы кафе, сообщает "Апостроф" со ссылкой на ВВС.
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Представитель компании Lindt, которая является владельцем кафе, говорит, что на момент захвата в здании находились 10 сотрудников и 30 посетителей. Точное количество заложников до сих пор неизвестно.
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