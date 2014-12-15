Полиция начала переговоры с захватчиком кафе в Сиднее

"Полицейские переговорщики установили контакт с ним и продолжают контактировать с ним", - сообщила журналистам заместитель главы полиции штата Новый Южный Уэльс Кэтрин Берн, передает ВВС.

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По словам Кэтрин Берн, полицейские "пытаются выяснить мотивы захватчика". Она отказалась назвать, сколько заложников, по оценке полиции, находятся в кафе Lindt, заметив лишь, что "эта цифра меньше 30".

Напомним, сегодня утром около 10:00 по местному времени неизвестные с оружием захватили в заложники посетителей и персонал магазина-кафе Lindt близ здания Центробанка в центре Сиднея - крупнейшего города Австралии.

Как сообщают СМИ, заложников как минимум 13, их заставили вывесить в окне флаг с надписью на арабском. Экстремистов не меньше двух, у них есть рюкзаки и пояса, похожие на пояса смертников. Полиция эту информацию не подтверждает.