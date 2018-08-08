Киркоров собрался в оккупированный Крым на вертолете из розовых перьев (фото)

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что полетит на вертолете в аннексированный Крым.

Филипп Киркоров показалв Instagram свое новое средство передвижения – вертолет, оформленный перьями. "Подогнал себе на летний гастрольный тур-шоу "Я" Франко Драгоне средство передвижения", – написал он. Подогнал себе на летний гастрольный тур ШОУ «Я» by @franco.dragone @dragoneofficial средство передвижения! Первый маршрут СОЧИ-ЯЛТА!✌️😜💥 Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov) 7 Авг 2018 в 3:15 PDT Филиппу Киркорову 30 апреля 2018 года исполнился 51 год. В вышедшем весной 2018 года клипе на песню "Цвет настроения синий" Киркоров также выругался матом. За это видео его потребовали привлечь к ответственности.

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