Киркоров собрался в оккупированный Крым на вертолете из розовых перьев (фото)
12:02, 08 августа 2018Мир
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Российский певец Филипп Киркоров заявил, что полетит на вертолете в аннексированный Крым.
Филипп Киркоров показалв Instagram свое новое средство передвижения – вертолет, оформленный перьями.
"Подогнал себе на летний гастрольный тур-шоу "Я" Франко Драгоне средство передвижения", – написал он.
Филиппу Киркорову 30 апреля 2018 года исполнился 51 год. В вышедшем весной 2018 года клипе на песню "Цвет настроения синий" Киркоров также выругался матом. За это видео его потребовали привлечь к ответственности.
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