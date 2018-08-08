Киркоров собрался в оккупированный Крым на вертолете из розовых перьев (фото)

12:02, 08 августа 2018
Мир
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"Подогнал себе на летний гастрольный тур-шоу "Я" Франко Драгоне средство передвижения", – написал он. 

Филиппу Киркорову 30 апреля 2018 года исполнился 51 год. В вышедшем весной 2018 года клипе на песню "Цвет настроения синий" Киркоров также выругался матом. За это видео его потребовали привлечь к ответственности. 

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Теги: #Крым#Филипп Киркоров