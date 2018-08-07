Twitter заблокировал аккаунт 70-летней сторонницы Трампа, которая писала сотни постов в день

Телевизор женщины круглосуточно транслирует канал Fox News, она писала твиты по 14 часов в день.

Twitter начал кампанию по борьбе с пользователями, поведение которых в соцсети похоже на ботов. Один из таких аккаунтов принадлежит 70-летней женщине Нине Томасиески, которая 14 часов в день пишет до тысячи постов в день в поддержку президента США Дональда Трампа.

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Как сообщает AP, она распространяла информацию о повестке дня президента Трампа, которого она обожает, и собрала 50 тыс. подписчиков. Женщина живет в Теннеси. Ее телевизор круглосуточно транслирует канал Fox News и начинает писать твиты она еще до рассвета.

"Я старалась не превышать лимит в 100 твитов в час и не использовала ненормативную лексику. Но нас все равно считают ботами. Я просто люблю писать, а самое главное - помогать моему президенту", - сказала Томасиески.

Как сообщал УНИАН, ранее "фабрика троллей" запустила новый сайт в преддверии выборов в Конгресс США.