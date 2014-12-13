Больше половины немцев боятся, что их страну втянут в военный конфликт
Больше половины граждан Германии, а именно 54 %, опасаются, что их страна окажется втянутой в военные конфликты.
Об этом заявил руководитель Института социологических исследований в Алленсбахе Ренате Кехер в своей статье для газеты Wirtschaftswoche, передает Deutsche Welle.
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"Кризис вокруг Украины, дестабилизация положения во многих регионах мира, угроза, исходящая от террористических группировок, повлияли на сознание немцев и усилили их чувство опасности", - рассказывает Ренате Кехер про исследование своего института.
Представителей старшего поколения Германии также беспокоит возросшее количество преступлений в стране. Каждый второй респондент опасается, что в пенсионном возрасте не сможет сохранить достигнутый уровень качества жизни.
Как сообщал УНИАН, 61% немцев поддерживает жесткую политику Германии в отношении России. При этом лишь четверть опрошенных немцев готовы поддержать вступление Украины к НАТО.