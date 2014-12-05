Германия в 2016 году возглавит ОБСЕ
02:00, 05 декабря 2014Мир
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В 2016 году Германия займет председательствующий пост в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Reuters
Как заявил в четверг, 4 декабря, на итоговой годовой встрече ОБСЕ в Базеле министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, его страна примет эстафету у Сербии, которая возглавит ОБСЕ в 2015 году, сообщает Deutsche Welle.
Глава немецкого внешнеполитического ведомства охарактеризовал ОБСЕ "несущей колонной в европейском мирном урегулировании".
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По словам Штайнмайера, хотя украинский конфликт до сих пор грозит перерасти в международный "военный конфликт" и "раскол Европы", однако без усилий ОБСЕ не удалось бы достичь Минских договоренностей.
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