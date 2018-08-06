New York Times: Газ из России подрывает лидерские амбиции Германии

В Берлине предостерегают, что «Северный поток-2» может заставить Украину, Польшу и страны Балтии отвернуться от немецкого лидерства.

Десятилетиями трубопровод «Дружба», который поставлял нефть из России в Европу, грел немецкие дома даже в наиболее темные дни Холодной войны. Но новая труба, через которую Москва собирается поставлять свой газ напрямую в Германию, строится не ради дружбы. Она вбивает клин между Берлином и его союзниками.

Об этом пишет New York Times, добавляя, что ситуация превращается в головную боль для канцлера Ангелы Меркель.

Читайте такжеВ Германии начали укладку труб для газопровода «Северный поток-2»

С точки зрения президента США Дональда Трампа, «Северный поток-2» - это «кошмарный» проект, который сделает Берлин еще более зависимым от российских энергоносителей. Украина, которая борется против агрессии России, боится, что новый газопровод позволит Кремлю отрезать ее от стратегически важного бизнеса транзита. Все это происходит в непростые времена для Меркель. На фоне того, как трансатлантический союз приходит в упадок, а Россия и Китай становятся все более агрессивными, она понимает, что Германия должна взять на себя роль лидера в Европе.

«Глобальный порядок под давлением. Это вызов для нас. Ответственность Германии растет. У нас появилось больше работы», - сказала Меркель в прошлом месяце.

В апреле она наконец признала «политический характер» проекта «Северный поток-2», который до того она называла сугубо коммерческим. Большинство стран Европы хотят, чтобы Германия делала больше для европейского влияния и защиты восточных соседей, которые нервничают из-за агрессии России. Но позволить России продавать Германии газ в обход Украины значит делать как раз обратное, лишая Киев дохода от транзита и делая его, а также Польшу, Литву, Латвию и Эстонию более уязвимыми к перебоям с поставками газа.

Читайте такжеThe Guardian: Украину тревожат газовые связи Германии с Россией больше, чем Трампа

«Ценой будет еще большая потеря доверие стран Балтии, Польши и Украины. Мы немцы всегда говорили, что сохранение целостности Запада – это наш «гравитационный центр». Но подход к России успешно увел Германию, по крайней мере в сфере энергетической политики, с этой орбиты западной солидарности», - сказал союзник Меркель и член парламентского комитета по иностранным делам Германии Родерих Кисеветтер.

Многие аналитики говорят, что бизнес-обоснования у «Северного потока-2» почти нет. Другой газопровод уже соединяет Россию и Германию через балтийскую акваторию. Новая «труба» удвоит мощность, но будущий спрос вызывает сомнения. Партнеры Меркель по парламентской коалиции из «Социал-демократической партии», которые привержены к идее сближения с Москвой, поддерживают проект газопровода. Проблема, в конце концов, разделила политический класс в Берлине. По словам аналитика Центра изучения европейской политики Маргариты Ассеновой, России не нужен «Северный поток-2» для увеличения поставок в Европу. Она может сделать это через существующую ГТС в Украине.

Но несмотря на протест европейских партнеров Вашингтона и партии Меркель, проект «Северного потока-2» не закрыт. Немецкие дипломатические амбиции подорвала жестокая бизнес-логика.