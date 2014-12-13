В РФ заявили о планах возобновить выпуск "ракетных поездов"

В России в ближайшее время возобновится создание боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК), заявил "Эху Москвы" заместитель командующего Ракетными войсками стратегического назначения Андрей Филатов, передает BBC.

"В ближайшее время изменения в материализации этой идеи произойдут. Могу сказать, что надо ожидать. Я думаю, что эта идея будет реализована в ближайшее время", - сказал он.

БЖРК представляет собой специальный железнодорожный состав, в вагонах которого размещаются ядерные ракеты и системы управления.

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Считалось, что благодаря постоянной мобильности БЖРК менее уязвимы от упреждающего удара, а противнику труднее засечь запуск стратегической ракеты.

Такие комплексы стояли на вооружении в СССР, а затем в России до 2005 года, когда они были сняты с боевого дежурства в связи с подписанием договора СНВ-2.

Заявления российских военачальников о возможном возрождении в российской армии комплексов БЖРК звучат с 2009 года.