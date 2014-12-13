Керри и Лавров проведут встречу в Риме: будут говорить про Украину и Израиль

Госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавровпроведут встречу в Риме 15 декабря. Об этом сообщил Государственный департамент США, передает Радио Свобода.

Как говорится в сообщении американского внешнеполитического ведомства, на этой встрече будет обсуждаться ситуация на Востоке Украины. Кроме того, политики обсудят положение на Ближнем Востоке, в частности в Израиле, на Западном берегу реки Иордан, в Иерусалиме и в регионе в целом, а также инициативы ООН.

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Ранее российские СМИ сообщили, что встреча Керри и Лаврова может состояться 14 декабря, какова будет его повестка дня они не уточняли.

Последний раз политики встречались на Совете министров иностранных дел ОБСЕ в Базеле 4 декабря.