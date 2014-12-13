В Грузии предлагают запретить использование в стране флага РФ
10:24, 13 декабря 2014Мир
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За использование российского триколора в общественных местах авторы идеи предлагают карать сроком до двух лет.
REUTERS
В Грузии предложили запретить использование в стране флага России.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», с такой инициативой обратился к парламенту Грузии «Клуб реформаторов» под руководством бывшего министра обороны Дмитрия Шашкина.
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В организации считают, что баннеры «Аэрофлота» с символикой российского флага на улицах Тбилиси оскорбляют жителей города.
За использование российского триколора в общественных местах авторы идеи предлагают карать сроком до двух лет.
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