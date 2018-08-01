Трамп объявил о начале строительства стены на границе с Мексикой

Перед этим Трамп пригрозил остановить работу правительства, если демократы не проголосуют за пакет иммиграционных законопроектов, который включает в себя и документ о строительстве стены.

Президент США Дональда Трамп объявил, что строительство стены на границы с Мексикой уже начато.

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Видеозапись его выступления в городе Тампа (штат Флорида) опубликовал телеканал CNBC, передает kommersant.ru. "Мы уже начали строительство стены. У нас есть $1,6 млрд, и мы начали строить большие участки стены", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп пригрозил остановить работу правительства, если демократы не проголосуют за пакет иммиграционных законопроектов, который включает в себя и документ о строительстве стены.

В 2017 году президент США подписал указ о строительстве защитной стены на границе с Мексикой. Сначала Дональд Трамп выражал уверенность, что проект оплатит мексиканская сторона. В марте 2018 года сенат США принял закон о бюджете, в котором $1,6 млрд были выделены на строительство стены. В июне Трамп заявил, что правительство попросит у Конгресса больше денег на проект.

В апреле этого года Трамп распорядился привлечь к охране границы Национальную гвардию. Свое решение американский лидер объяснил тем, что "ситуация на южной границе достигла критической точки" из-за потока мигрантов, контрабанды и наркотиков.