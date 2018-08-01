МИД Словакии считает "тревожным" создание в стране базы пропутинских байкеров

Территория базы принадлежит лидеру словацкого подразделения "Ночных волков" Йозефу Гамбалеку.

Министерство иностранных дел Словакии считает "тревожным" тот факт, что "Ночные волки" - российская националистическая байкерская банда, близкая к президенту Владимиру Путину, - теперь имеет базу в Словакии.

Словацкое подразделение "Ночных волков" создало очаг возле Братиславы, где размещены старые танки и броневики. Российское правительство называет его "европейской штаб-квартирой" "Ночных волков", передает Європравда со ссылкой на BBC.

Российские байкеры находятся под санкциями США, их обвинили в оказании военной помощи пророссийским боевикам в Украине.

Пресс-секретарь МИД Словакии Петер Суско считает, что деятельность байкеров должна быть "тщательно отслежена".

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"Мы считаем, что влияние ее членов является вредным, особенно из-за распространение своих мыслей, которые стремятся переписать историю", - сказал он.

Когда его попросили указать пример таких "спорных мнений", спикер напомнил российские постулаты о том, что "Крым есть, был и будет российским, что Сталин был великим героем, что НАТО - это преступная организация и т. п".

Суско добавил: "Они утверждают, что это "клуб", они не является государственной организацией, поэтому трудно вмешаться через российское посольство".

"Конечно, существует большое беспокойство, что люди, которые высказывают взгляды, прямо противоположны внешнеполитическому мировоззрению Словакии, пытаются самоорганизоваться на территории Словакии", - сказал он.

Территория базы принадлежит Йозефу Гамбалеку - лидеру словацкого подразделения "Ночных волков". Он говорит, что хочет открыть здесь военный музей. Йозеф Гамбалек бывал в России, по сообщениям СМИ, лично знакомый с российскими байкерами.

Министерство обороны Словакии заявило, что займется изучением правовых основ деятельности клуба.

Ранее УНИАН сообщал, что пресловутые байкеры «Ночные волки», которые имеют тесные связи с президентом России Владимиром Путиным, как раз в европейском туре. И на этот раз они открыли свою военную базу посреди страны Евросоюза и НАТО.