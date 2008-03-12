Евросоюз готов помочь в демаркации границы с Молдовой

Миссия Евросоюза по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) готова предоставить квалифицированную помощь в демаркации границы между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на встрече с журналистами заместитель Министра иностранных дел Украины Андрей ВЕСЕЛОВСКИЙ.

По словам дипломата, такое предложение поступило представителям МИД Украины и Республики Молдовы от руководства Миссии в ходе IX заседания консультативного совета Миссии в Одессе.

«Речь шла о демаркации центрального участка совместной границы. Работы на южном и северном ее участках завершены», – отметил А.ВЕСЕЛОВСКИЙ.

Заместитель главы МИД назвал EUBAM «одним из мостов на пути Украины и Молдовы в Евросоюз».

«Она (Миссия – УНИАН) помогает нам достигать взаимопонимания по самым сложным проблемам, которые могут возникнуть между государствами – пограничным», – сказал дипломат.

Отвечая на вопрос по поводу принадлежности территории вокруг села Паланка и территории, на которой создан нефтетерминал в Джурджулештах, А.ВЕСЕЛОВСКИЙ отметил, что «переговоры по этим вопросам ведутся», и высказал уверенность, что «стороны придут к решению, удовлетворяющему интересы Украины и Республики Молдова», иначе придется обращаться в международные инстанции.

По мнению представителей внешнеполитических ведомств Украины и Молдовы, эти вопросы «незначительны» и существенно не влияют на отношения между двумя государствами.

Коснувшись роли EUBAM в решении пограничных вопросов, А.ВЕСЕЛОВСКИЙ добавил, что благодаря усилиям Миссии обе страны будут иметь «практически европейскую границу», когда переведут сотрудников и военнослужащих своих пограничных структур на контрактные взаимоотношения.

В свою очередь, заместитель главы EUBAM в Украине и Беларуси Дирк ШЮБЕЛЬ, который председательствовал на заседании Миссии, отметил, что работа сотрудников EUBAM – «это игра, в которой нет проигравших, а будут только выигравшие».

Справка УНИАН. Миссия Евросоюза по приграничной помощи Молдове и Украине – консультативный и технический орган. Деятельность EUBAM изначально была рассчитана на два года, однако в 2007 году ее мандат продлен еще на два года. Миссию финансирует Европейская Комиссия.

В конце декабря 2007 года депутат Верховной Рады Украины Виталий БАРВИНЕНКО заявил о том, что в ближайшее время парламентская фракция Блока Юлии ТИМОШЕНКО намерена инициировать вопрос о денонсации договора Украины с Республикой Молдова, по которому ей была передана 400-метровая полоса на берегу реки Дунай в районе села Джурджулешты, на которой в настоящее время Република Молдова завершает создание нефтетерминала. В.БАРВИНЕНКО отметил, что парламент Молдовы заблокировал передачу Украине территории возле села Паланка, вопреки подписанному договору.