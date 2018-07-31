Washington Post: ЕС не бросится строить новые терминалы для импорта газа из США вместо России

Трамп говорит, что уговорил ЕС строить новые терминалы, но Брюссель не может и не будет этого делать.

Европа вряд ли откажется от своих действующих планов построить небольшое количество новых терминалов для импорта сжиженного газа. Поэтому, по мнению экспертов в сфере энергетики, заявления президента США Дональда Трампа о том, что он добился обязательств от Евросоюза относительно построения 9-11 терминалов для импорта газа из США, вызывают сомнения.

Об этом пишет Washington Post, напоминая, что на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в понедельник Трамп заявил о победе на «фантастической встрече" с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

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Но несмотря на то, что было больше десятка спроектированных предложений, вряд ли в ближайшее время в Европе появится больше, чем 3-4 новых терминала. По словам научного сотрудника Оксфордского института энергетики Тиерри Броса, все дело в том, что даже существующие 24 терминала для приема сжиженного газа в Европе работают лишь на четверть своей мощности. Кроме того, у ЕС мало возможностей для поощрения частных компаний ускорить построение новых установок.

«У нас достаточно мощности. Нам может понадобиться чуть больше в отдельных регионах. Но я не вижу, зачем нам еще 11 новых терминалов», - сказал Брос, напомнив о запуске одного нового терминала в Хорватии. Однако, по его мнению, это все, что нужно.

СПГ-терминалам также приходится конкурировать с тремя крупными проектами по строительству трубопроводов – двух из России и одного из Каспийского моря. К примеру, пресловутый «Северный поток-2» будет поставлять российский газ Германии. «Турецкий поток» ставит целью поставлять газ из России в Турцию и Центральную Европу в обход Украины. А «Шах Дениз-2», через который уже начались осуществляться поставки из Азербайджана в Турцию, будет продлен до Греции, Албании и Италии.

«Евросоюз не решает, как многие СПГ-терминалов строить. Это все зависит от коммерции», - пояснил директор Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джейсон Бордофф.

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«Те, которые уже построены, будут принимать газ из наиболее конкурентных источников, которые возможно будут американскими, а может и нет. Рынок будет решать, купит ли ЕС больше сжиженного газа у США, а не Юнкер», - пояснил он.

Издание добавляет, что американскому газу приходится конкурировать с Россией, где добыча в разы дешевле. Кроме того, поставки с помощью танкеров значительно дороже, чем через ГТС. Исполнительный директор Total Патрик Пуанне во время визита в Вашингтон сказал, что американский «сланец» установил верхнюю границу для российского газа. Поскольку сам по себе американский газ дешевле. Но это еще не значит, что Россия не сможет обойти США и других экспортеров СПГ, которые конкурируют еще и между собой.