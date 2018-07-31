Washington Post: ЕС не бросится строить новые терминалы для импорта газа из США вместо России
Европа вряд ли откажется от своих действующих планов построить небольшое количество новых терминалов для импорта сжиженного газа. Поэтому, по мнению экспертов в сфере энергетики, заявления президента США Дональда Трампа о том, что он добился обязательств от Евросоюза относительно построения 9-11 терминалов для импорта газа из США, вызывают сомнения.
Об этом пишет Washington Post, напоминая, что на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в понедельник Трамп заявил о победе на «фантастической встрече" с президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.
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Но несмотря на то, что было больше десятка спроектированных предложений, вряд ли в ближайшее время в Европе появится больше, чем 3-4 новых терминала. По словам научного сотрудника Оксфордского института энергетики Тиерри Броса, все дело в том, что даже существующие 24 терминала для приема сжиженного газа в Европе работают лишь на четверть своей мощности. Кроме того, у ЕС мало возможностей для поощрения частных компаний ускорить построение новых установок.
«У нас достаточно мощности. Нам может понадобиться чуть больше в отдельных регионах. Но я не вижу, зачем нам еще 11 новых терминалов», - сказал Брос, напомнив о запуске одного нового терминала в Хорватии. Однако, по его мнению, это все, что нужно.
СПГ-терминалам также приходится конкурировать с тремя крупными проектами по строительству трубопроводов – двух из России и одного из Каспийского моря. К примеру, пресловутый «Северный поток-2» будет поставлять российский газ Германии. «Турецкий поток» ставит целью поставлять газ из России в Турцию и Центральную Европу в обход Украины. А «Шах Дениз-2», через который уже начались осуществляться поставки из Азербайджана в Турцию, будет продлен до Греции, Албании и Италии.
«Евросоюз не решает, как многие СПГ-терминалов строить. Это все зависит от коммерции», - пояснил директор Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Джейсон Бордофф.
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«Те, которые уже построены, будут принимать газ из наиболее конкурентных источников, которые возможно будут американскими, а может и нет. Рынок будет решать, купит ли ЕС больше сжиженного газа у США, а не Юнкер», - пояснил он.
Издание добавляет, что американскому газу приходится конкурировать с Россией, где добыча в разы дешевле. Кроме того, поставки с помощью танкеров значительно дороже, чем через ГТС. Исполнительный директор Total Патрик Пуанне во время визита в Вашингтон сказал, что американский «сланец» установил верхнюю границу для российского газа. Поскольку сам по себе американский газ дешевле. Но это еще не значит, что Россия не сможет обойти США и других экспортеров СПГ, которые конкурируют еще и между собой.