Исламисты в мире за месяц убили более 5 тысяч человек

Об этом говорится в обнародованном сегодня совместном отчете Всемирной службы британской телерадиокомпании ВВС и Международного центра по изучению радикализации при Кингз-колледже в Лондоне, передает радио "Свобода". В отчете говорится, что в течение этого месяца в 14 странах мира произошли 664 нападения исламистов.

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Больше всего пострадал Ирак, где погибла треть всех жертв. Далее следуют Нигерия, Афганистан и Сирия.

Примерно половина нападений и жертв числятся за одной группировкой, так называемым «Исламским государством», которое действует в Ираке и Сирии: оно убило 2 206 человек в результате 308 нападений.

При этом 60% жертв на совести группировок, формально не связанных с сетью Алькаида. По мнению авторов отчета, это свидетельствует, что исламистское движение становится «более амбициозным, сложным и разветвленным».

Кроме того, говорится в отчете, кажется очевидным, что джихадистское движение крайних исламистских радикалов нынче сильнее, чем когда-либо, и противостоять ему будет вызовом для целого поколения.