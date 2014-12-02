Египетские террористы признались в убийстве гражданина США

В воскресенье боевики опубликовали в своем микроблоге в Twitter запись, где признались в убийстве гражданина США Уилльяма Хендерсона (William Henderson), пишет РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс.

Там же исламисты разместили фотографии паспорта и других документов, подтверждающих личность американца. Время и место совершения убийства не уточняются.

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Согласно опубликованным фотографиям документов, 58-летний гражданин США работал на энергетическую компанию Apache Corp., базирующуюся в штате Техас, а также на нефтяную компанию Qarun Petroleum Co. По данным агентства, в августе компания Apache Corp. сообщила, что один из ее сотрудников был убит в Египте.

Посольство США отказалось комментировать заявление боевиков.

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Около месяца назад стало известно, что террористическая группировка "Ансар Бейт аль-Макдис", действующая на Синайском полуострове в Египте, присягнула на верность радикальной группировке "Исламское государство" (ИГ).