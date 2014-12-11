В Италии из-за забастовки отменены сотни поездов и авиарейсов

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание The Local. В частности, лоукостер Ryanair заявил об отмене 188 рейсов в Италию и обратно. "Пассажирам сообщат о статусе их рейсов по телефону или электронной почте", - говорят в авиакомпании.

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Кроме того, были отменены некоторые рейсы другого лоукостера easyJet - компания не будет осуществлять полеты с 13.00 до 17.00 12 декабря из-за забастовки диспетчеров.

"Это повлияет на каждую авиакомпанию, которая осуществляет рейсы в Италии, а также на тех, кто будет находиться в воздушном пространстве этой страны", - говорится в сообщении авиакомпании.

Национальная компания Alitalia также частично отменила рейсы, но международные маршруты из Фьюмичино в Риме и Мальпенса в Милане не будут затронуты.

Пассажиров авиакомпаний также предупредили о возможных перебоях в движении на дорогах к аэропортам, поскольку общественный транспорт также включен в общенациональную забастовку.

О возможных проблемах в железнодорожном сообщении из-за забастовки предупредила и национальная железнодорожная служба Германии.

Напомним, общенациональная забастовка в Италии состоится в знак протеста против правительственной реформы трудового законодательства, по которой компаниям облегчат увольнения работников.

Массовые забастовки против реформирования трудового законодательства проходили в Италии также в октябре и ноябре.