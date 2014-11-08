Двух осужденных американцев отпустили из КНДР

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на аппарат директора национальной разведки США.

По словам представителя ведомства, бывшие осужденные направляются в США. Их сопровождает глава нацразведки Джеймс Клэппер. США не раз призывали северо-корейские власти отпустить Бэя и Тодда из гуманных соображений, в частности, потому, что у Бэя проблемы со здоровьем.

Госдепартамент выразил признательность Клэпперу, а также правительство Швеции, которая представляет интересы Вашингтона в Пхеньяне, поскольку у США и КНДР нет дипломатических отношений. Никаких подробностей освобождения американцев не приводится.

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Бэй (гражданин США корейского происхождения, Бэй Чжун Хо) был арестован в КНДР в ноябре 2012 года, в 2013-м его приговорили к 15 годам каторжных работ за преступления против государства. Миллера задержали в апреле этого года и осудили на шесть лет лагерей, предположительно, по обвинению в шпионаже.

В конце октября власти Северной Кореи освободили американца Джеффри Фоула (Jeffrey Fowle), задержанного в мае этого года за то, что забыл Библию в гостинице, где проживал.