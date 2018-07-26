В Турции вместо чрезвычайного положения будет действовать новый антитеррористический закон

Правительство наделяется фактически теми же полномочиями, что и во время действия чрезвычайного положения.

В Турции приняли новый закон, ужесточающий борьбу с терроризмом после отмены в стране чрезвычайного положения.

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Как сообщает Anadolu, антитеррористический закон предоставляет правительству и службам безопасности расширенные полномочия в борьбе с терроризмом после отмены в стране чрезвычайного положения. Правительству предоставляется право увольнять сотрудников вооруженных сил, полиции и жандармерии, если они причастны к деятельности террористических организаций.

Закон предоставляет госслужащим фактически те же полномочия, которыми они обладали в течение двух лет действия чрезвычайного положения.

За закон проголосовали в основном представители "Партии справедливости и развития", имеющей большинство в парламенте, и "Партии националистического движения".

Как сообщал УНИАН, в Турции завершился режим чрезвычайного положения, который действовал почти два года после неудачного военного переворота в июле 2016 года.