Суд ЕС ограничил возможности мигрантов, переезжающих ради соцпомощи

Такое решение вынес Суд ЕС 11 ноября. Данный вопрос был поднят во время рассмотрения дела двух граждан Румынии - госпожи Дано и ее сына Флорина, которым социальный суд немецкого Лейпцига отказал в выплате определенных социальных льгот, передает "ЕвроПравда".

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"Согласно директиве (о праве на свободное передвижение. - Ред.) страны ЕС не обязаны предоставлять социальную помощь в течение первых трех месяцев проживания", - отмечается в сообщении.

"В случае, если период проживания составляет более трех месяцев, но менее чем 5 лет, одним из условий права на проживание является то, что экономически неактивные лица должны иметь достаточно собственных ресурсов", - добавляет суд.

"Таким образом, страны ЕС имеют возможность отказать в предоставлении социальных льгот экономически неактивным гражданам ЕС, которые реализуют свое право на свободу передвижения исключительно для того, чтобы получить социальную помощь в другом государстве", - подчеркивается в решении.

Суд также отмечает, что ситуация каждого отдельного лица, претендующего на социальную помощь в другой стране ЕС, должна рассматриваться отдельно.