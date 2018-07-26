Возле посольства США в Пекине произошел взрыв - СМИ

В результате взрыва один человек пострадал.

В Пекине недалеко от главного здания посольства Соединенных Штатов Америки сдетонировало взрывное устройство.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя посольства США в Пекине.

«Небольшое количество обломков можно увидеть на месте взрыва, который произошел примерно в 13:00 по местному времени (8:00 по киевскому времени) в четверг. Территория возле посольства, в районе китайской столицы Чаоян, все еще перекрыта», - говорится в сообщении.

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Как сообщил пресс-секретарь американского посольства, пострадал человек, который привел взрывное устройство в действие. Пока ничего неизвестно о ее состоянии.

Многие пользователи социальных сетей опубликовали видео, на которых видно, как белый дым поднимается вверх в районе посольства.

Ранее в Каире возле аэропорта произошел взрыв.