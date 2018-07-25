The Economist: Свобода слова становится роскошью, Украина среди стран с частично свободной прессой

По всему миру нелиберальные режимы подавляют свободу прессы.

В мире свобода прессы атрофируется. Согласно оценкам Freedom House, затыкание рта журналистам и независимым СМИ достигло наихудшей точки за последние 13 лет. А в Комитете защиты журналистов говорится, что количество работников информационной сферы, которые оказались за решеткой за свою профессиональную деятельность, сейчас самое высокое с 1990-х годов.

Об этом пишет The Economist, добавляя, что ухудшение происходит во всех углах. Владимир Путин в России настолько жестко подавил российские СМИ, что Freedom House обозначил Венесуэлу даже более свободной страной. Новые автократы, такие как Даниэль Ортега в Никарагуа, тоже играют мышцами цензуры. Даже президент США Дональд Трамп все чаще прибегает к демонизации прессы, называя ее «врагом народа». Сила американской Первой поправки и независимых судов не помешали ему устраивать такие нелиберальные выпады. Однако, его риторика дала поддержку автократам в других странах, которые приняли закон о запрете «фейковых новостей» и бросились преследовать с его помощью политических оппонентов.

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Данные Freedom House указывают на то, что свобода прессы все больше становится роскошью, доступной только Западу. Скандинавские страны продолжают лидировать по этому показателю в мире. Западная Европа остается свободной, несмотря на несколько сомнительных эпизодов. Лишь несколько светлых пятен наблюдаются в других регионах мира. Там, где диктаторские режимы были ослаблены или силой свергнуты, как например в Афганистане и Мьянме, СМИ получили свободу, хотя до стандартов состоятельных стран им еще далеко. Тунис после «Арабской весны» поднялся на 30 ступеней выше. Но в соседнем Египте, где к власти пришел генерал Абдель-Фаттах аль-Сиси, ситуация очень плохая.

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В Южной Америке тоже состояние СМИ ухудшилось. Freedom House больше не считает Эквадор и Венесуэлу странами со свободой прессы. Негативные тенденции наблюдаются в Аргентине, Бразилии и Колумбии, которые теперь стоят за шаг до того, чтобы их занесли в когорту «несвободных».

Лишь 13% населения мира имеют доступ к свободной прессе. Турция, Россия и некоторые страны Восточной Европы, такие как Венгрия и Польша, продемонстрировали наибольшее сокращение свободы СМИ в мире, поскольку там политики взяли под контроль телеканалы, подрывают новостные организации и финансируют политически лояльные редакции.