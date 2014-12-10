На коронации британских монархов предложили читать Коран

Бывший епископ Оксфорда лорд Ричард Харрис предложил читать Коран на церемонии коронации британских монархов, передает Lenta.ru со ссылкой на The Telegraph.

Харрис отметил, что это могло бы сделать следующую коронацию более гостеприимной. В качестве примера бывший епископ привел Бристольский кафедральный собор, где в 2013 году на одной из церемоний священнослужители помимо Библии читали Коран. Сделано это было потому, что на мероприятии присутствовали мэр города и шериф графства, оба исповедующие ислам.

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Мусульмане составляют пять процентов населения Великобритании, это более 2,8 миллиона человек. Их община постоянно растет. Эксперты отмечают, что мусульмане также становятся все более влиятельной силой в стране и активно присутствуют в политическом поле: каждая партия стремится заручиться их поддержкой.

Когда состоится следующая церемония коронации, неизвестно. Елизавета II вступила на престол в 1953 году и правит по настоящее время.