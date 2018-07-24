Приглашение только для союзников: Путину не дадут выступить с речью в Конгрессе во время визита в США

Как отметил Райан, выступление в Конгрессе США - это привилегия, предназначенная для союзников США.

Президента РФ Владимира Путина не пригласят выступить в Конгрессе США, если он примет приглашение американского коллеги Дональда Трампа посетить Вашингтон осенью.

Об этом заявил спикер палаты представителей Пол Райан, передает Reuters.

Как отметил Райан, выступление в Конгрессе США - это привилегия, предназначенная для союзников США.

Ранее Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина в Вашингтон.

Трамп заявлял, что надеется на вторую встречу с российским коллегой Владимиром Путиным для реализации вопросов, которые они обсуждали в Хельсинки.

Во время пресс-конференции в Хельсинки с Путиным Трамп отказался поддержать выводы американских спецслужб, которые утверждают, что такое вмешательство действительно произошло. Выступление Трампа жестко раскритиковали в США как демократы, так и его соратники по Республиканской партии.

После этого директор Национальной разведки США Дэн Коатс обнародовал заявление, в котором настаивал на правильности оценок своей службы в отношении действий России.

На следующий день Трамп заявил, что его слова в Хельсинки были просто оговоркой.