Россия отказала в выдаче визы известной польской журналистке

Об этом УНИАН сообщила сама журналистка, отметив, что планировала поехать в Россию по приглашению созданной под эгидой Совета Европы в 1992 году Московской школы гражданского просвещения.

”Я должна была выступить там с лекцией на тему журналистской этики, но не получила визу”, - сказала собеседник агентства, отметив, что работник консульства не предоставил никаких объяснений относительно отказа.

Пшеломец заметила, что планировала ехать в Россию не как журналист, а научный работник, и выступить перед молодыми лидерами, для которых упомянутая организация проводит специальные семинары.

При этом, по ее словам, российский консул сказал ей подавать документы на бизнес-визу, а не на научную, за которую нужно было дополнительно заплатить.

”Я ехала как научный работник и должна была получить в рамках культурного обмена бесплатную визу. В консульстве сказали, чтобы я подала заявку на бизнес-визу. А когда заплатила за эту визу, то мне отказали в ее получении”, - сказала журналистка.

Читайте такжеГлава МИД Польши назвал "симметричным ответом" высылку польских дипломатов из РФСобеседник агентства не исключила, что российские власти отказали ей в визе из-за ухудшения отношений России с Западом, ее журналистскую программу, посвященную постсоветскому пространству Studio Wschуd, или дела корреспондента российского агентства ”Россия сегодня” Леонида Свиридова, которого в этом году польские власти лишили аккредитации на работу в Польше.

В то же время Пшеломец отметила, что сам Свиридов узнал о ее проблеме в консульстве и заверил, что она не была внесена ни в какие ”черные списки”, и в получении визы ей отказано по ошибке.

”Меня заверили, что это была какая-то ошибка. Насколько понимаю, это было самостоятельное решение консула, и в следующий раз, если подам заявку, то получу визу”, - сказала журналистка, отметив, что может приехать в Россию на следующий организованный Московской школой гражданского просвещения семинар, который состоится в июне 2015 года.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Польши в конце октября этого года лишило аккредитации корреспондента российского агентства ”Россия сегодня” Свиридова, объяснив свое решение соответствующей заявкой Агентства внутренней безопасности ABW (аналог СБУ).

Польские СМИ допускали, что это могло быть связано со шпионским скандалом, возникшим ранее, и из-за которого из Польши выслали несколько российских дипломатов.

Россия в ответ выслала работников польского МИД, а СМИ отмечали, что жертвами скандала могут стать также польские журналисты.