ООН просит более $16 млрд на гуманитарную помощь, в том числе и для Украины

Как сообщает радио "Свобода", в этом году планируемые расходы на помощь значительно возрастают из-за конфликта в Украине, действий группировки "Исламское государство" и эпидемии лихорадки Эбола.

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Это рекордная сумма такого запроса. Прошлогодняя сумма составляла $13 млрд.

Как заявила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координации срочной гуманитарной помощи Валери Амос, нынешние потребности на помощь достигли беспрецедентного уровня.

Более 80% тех, кто нуждается в такой помощи, живут в странах, где продолжаются конфликты и насилие, заявила она журналистам.

Среди прочего, ООН просит $2,8 млрд на помощь вынужденным переселенцам внутри Сирии от конфликта в этой стране и еще $4,4 млрд на помощь более 3 с четвертью миллионам сирийских беженцев в соседних странах.

Кроме того, среди главных мест, где нуждаются в помощи ООН, с прошлого года остается Судан.