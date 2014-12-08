ООН просит более $16 млрд на гуманитарную помощь, в том числе и для Украины
ООН заявила сегодня, что на следующий год требует $16,4 млрд на гуманитарную помощь для более чем 57 млн нуждающихся во всем мире.
Как сообщает радио "Свобода", в этом году планируемые расходы на помощь значительно возрастают из-за конфликта в Украине, действий группировки "Исламское государство" и эпидемии лихорадки Эбола.
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Это рекордная сумма такого запроса. Прошлогодняя сумма составляла $13 млрд.
Как заявила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координации срочной гуманитарной помощи Валери Амос, нынешние потребности на помощь достигли беспрецедентного уровня.
Более 80% тех, кто нуждается в такой помощи, живут в странах, где продолжаются конфликты и насилие, заявила она журналистам.
Среди прочего, ООН просит $2,8 млрд на помощь вынужденным переселенцам внутри Сирии от конфликта в этой стране и еще $4,4 млрд на помощь более 3 с четвертью миллионам сирийских беженцев в соседних странах.
Кроме того, среди главных мест, где нуждаются в помощи ООН, с прошлого года остается Судан.