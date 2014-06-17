ООН: В Украине нет гуманитарного кризиса, но он может произойти

Об этом в Совете безопасности в понедельник заявила заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос, сообщает Радио Свобода со ссылкой на агентство France-Presse.

«При отсутствии политического урегулирования мы можем столкнуться с гуманитарным кризисом», - подчеркнула она.

Посол России в ООН Виталий Чуркин при этом осудил «неизбирательное применение силы со стороны украинских военных». Он утверждает, что «за последние 10 дней количество беженцев в России достигло 60 тысяч».

Читайте такжеООН: количество вынужденных переселенцев в Украине достигло 34 тысячСША, Франция и Великобритания подвергают сомнениям российские подсчеты. По данным Валери Амос, официально попросили убежища в России 4600 украинцев.

Совет безопасности ООН на своем закрытом заседании не поддержала внесенный Россией проект резолюции относительно ситуации в Украине. Это была уже вторая попытка России, которая в июне председательствует в Совете безопасности, предложить компромиссный документ. Российские дипломаты декларировали стремление предотвратить ухудшение гуманитарной ситуации на востоке Украины и эскалации конфликта между правительственными войсками и вооруженными сепаратистами.