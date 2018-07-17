The Atlantic: Республиканцам придется выбирать между Трампом и Америкой после встречи с Путиным

Правящая партия может либо защищать США, либо служить человеку, который стал президентом.

Ка бы то ни было, а президент Дональд Трамп стал агентом российских интересов: сознательно или нет, из-за страха и шантажа, из-за надежды на будущие сделки, из-за уважения к Владимиру Путину или из благодарности за российскую помощь на выборах или же из-за жалкой неспособности смотреть дальше за 306 электоральных голосов. Какой бы не была смесь мотивов, она не имеет никакого значения.

Может он настолько невежествен, опасен и самовлюблен, что даже не осознает, что с каждым своим шагом он двигался по тому сценарию, на который надеялся Путин и которого боялись американские разведчики, военные и правоохранители.

Так вчерашнюю встречу президентов США и России комментирует бывший спичрайтер президента США демократа Джимми Картера Джеймс Феллоуз на страницах The Atlantic.

Важны не мотивы, а тот факт, что ответы Трампа нельзя было отличить от слов Путина, начиная от фундаментального заявления о том, что путинские заверения о невмешательстве в американские выборы заслуживают больше доверия, чем утверждение собственного же Департамента юстиции.

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«Я достаточно стар, чтобы помнить, как Линдон Джонсон и Ричард Никсон врали на телевидении: о Вьетнаме в случае обоих из них и о Уотергейте в случае Никсона. Я помню муки и обман Билла Клинтона или Джорджа Буша-младшего, который привел к сокрушительной войне в Ираке. Но я никогда не видел, чтобы американский президент сознательно, последовательно, публично и шокирующе ставил интересы другой страны выше, чем интересы собственного правительства и народа», - говорит Феллоуз.

По его мнению, Трамп, очевидно, не может ничего с собой поделать. Такая его природа. Но 51 сенатор от Республиканской партии и 236 депутатов-республиканцев в Палате представителей могут. У них есть власть проводить слушания, высылать повестки, принимать резолюции, гарантировать нерушимость расследования спецпредставителя Департамента юстиции Роберта Мюллера, осуждать вмешательство России в выборы, усиливать защиту от будущих атак и, в конце концов, защищать свою страну, которой вредит «травмированный, дефективный человек, который теперь стал президентом».

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На протяжении 18 месяцев члены Республиканской партии отворачивали свой взгляд от поступков Трампа и старались не беспокоить его сторонников в своих избирательных округах. Они не останавливали партийную повестку дня по сокращению налогов или формированию Верховного суда. Они, по мнению автора, уже несут ответственность за то, что Трамп натворил на своем посту.

«Каждый час бездействия республиканцев после этого шокирующего выступления в Хельсинки будет делать их все более запятнанными этим черным моментом в истории американского лидерства», - говорится в статье.