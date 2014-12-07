В центре Афин полиция задержала почти 300 участников беспорядков

Задержаны 296 демонстрантов, сообщает в воскресенье, 7 декабря, издание Daily Sabah со ссылкой на источники в полиции.

Накануне, 6 декабря, несколько тысяч человек устроили две акции памяти о 15-летнем Алексисе Григоропулосе, который был застрелен полицейскими 6 декабря 2008 года. Также демонстранты выразили поддержку арестованному анархисту Никосу Романосу, который почти месяц проводит голодовку.

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Первый протестный марш был мирным, но второе шествие переросло в беспорядки – активисты поджигали мусорные баки, ломали витрины, разбивали мраморную кладку на зданиях и портили автобусные остановки и телефонные будки.

Активисты использовали бутылки с зажигательной смесью и другие виды самодельного оружия. Полиция, как отмечает Daily Sabah, применила против них слезоточивый газ. После 19:00 по местному времени группы демонстрантов направились в сторону Национального технического университета Афин в районе Эксхария, где продолжились вандализм и поджоги.

В итоге были задержаны 296 активистов, 43 из которых были арестованы. Кроме того, по данным издания, в столкновениях пострадали 12 полицейских, отмечает телеканал «Дождь».

Пятнадцатилетний Алексис Григоропулос был застрелен полицейскими в 2008 году. Его убийство привело к массовым беспорядкам, столкновениям полиции с молодежью и погромами, которые продолжались около трех недели.

Суд над двумя сотрудниками полиции, которых обвиняли в причастности к убийству подростка, длился почти год. В октябре 2010 года одного из них признали в умышленном убийстве и приговорили к пожизненному заключению. Другой полицейский получил наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет.