Тайфун, который обрушился на Филиппины, немного утих

Об этом говорится в утренней сводке Национального совета по управлению в чрезвычайных ситуациях (NDRRMC), передают РИА Новости.

Сейчас скорость ветра в тайфуне достигает 160 километров в час с порывами до 195 километров в час. В рамках объявленной властями принудительной эвакуации свои дома были вынуждены покинуть свыше 716 тысяч жителей центральной части Филиппин, хотя некоторые СМИ сообщают об эвакуации порядка миллиона человек.

В настоящее время "око" тайфуна находится в окрестностях города Калбайог на острове Самар и движется на северо-запад со скоростью 16 километров в час. Ожидается, что "Хагупит" (в переводе с тагальского языка означает "кнут"), пройдет через несколько островов в центральной части Филиппин, пересечет остров Миндоро на западе страны и покинет зону ответственности филиппинских метеослужб лишь во вторник или среду.

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О жертвах стихии пока не сообщается, однако из-за отключений электричества в районах на пути тайфуна и вызванных им нарушений связи новости из пострадавших районов запаздывают. Предшествующие стихийному бедствию проливные дожди уже в субботу вызвали ряд оползней в центральной части страны, что привело к отключениям электроэнергии и нарушило наземное сообщение. По данным NDRRMC, в портах скопились почти 2,5 тысячи человек, ожидающих возобновления морского сообщения, отменены около ста авиарейсов.