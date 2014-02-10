В Японии жертвами сильного снегопада стали 13 человек, около 1,7 тысяч пострадали

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Читайте такжеЧисло жертв снегопадов в Японии увеличилось до 11 человекДанные о пострадавших собраны в 32 префектурах, на которые обрушилась стихия. Ранее сообщалось об 11 погибших и более 1,2 тысячи пострадавших в 31 префектуре. Наибольшее число пострадавших - в префектуре Канагава. В Токио более 200 человек получили ушибы в результате падения на скользкой дороге. У нескольких десятков человек зафиксированы переломы и сотрясения различной степени тяжести.

Сильный снегопад в Токио и прилегающих к нему районах продолжается с утра субботы. В связи с непогодой национальное метеорологическое агентство Японии обнародовало первое за последнее 13 лет предупреждение для всех 23 районов Токио. В некоторых районах столицы высота снежного покрова достигла 27 сантиметров, что является рекордом за последние 45 лет. В городе Сендай высота снежного покрова достигла 35 сантиметров, что вплотную приблизилось к рекорду 78-летней давности. В минувшую пятницу обильный снегопад прошел также в другом крупном мегаполисе Японии - городе Осака.

Читайте такжеВ Японии почти 90 человек пострадали в результате сильного снегопада Специалисты отмечают, что настоящий снегопад в Токио является третьим по силе, начиная с 1969 года. В настоящее время более 1,8 тысяч жилых домов в префектурах Ибараки, Мияги и Фукусима остаются без электричества. Данных о сбоях в работе аварийной АЭС "Фукусима-1"пока не поступало.

Согласно прогнозу метеорологов, зона низкого давления, принесшая сильный снегопад в Токио и другие районы переместилась за восток. Однако эксперты призывают жителей соблюдать осторожность при ходьбе и вождении автомобиля из-за опасности обледенения дорожного покрытия.