Медики назвали причину боли в горле Обамы

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters и лечащего врача главы государства Ронни Джексона.

«Симптомы, которые наблюдаются у президента, говорят о воспалении мягких тканей, характерного при кислотном рефлюксе», — отметил Джексон, уточнив, что Обама испытывал боль в горле на протяжении последних двух недель. По его словам, главе государства будет назначено соответствующее лечение.

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6 декабря Обама по рекомендации врача отправился на обследование в медицинский центр вооруженных сил США имени Уолтера Рида. В клинике его горло в присутствии Джексона осмотрел отоларинголог, после чего главе государства сделали компьютерную томографию. Обследование, как отмечает CNN, заняло 28 минут.