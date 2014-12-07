Обама отправился в больницу с больным горлом

Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Reuters, главу государства беспокоит боль в горле.

«С учетом наличия свободного времени в рабочем графике президента лечащий врач главы государства Ронни Джексон рекомендовал ему пройти обследование», — сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

При этом он подчеркнул, что неотложная помощь Обаме не требуется.

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Ежегодное медицинское обследование, обязательное для всех действующих президентов США, 53-летний Обама прошел в мае текущего года. По словам врачей, глава государства находится в прекрасной физической форме, отмечает The Guardian.

Впервые подобную диагностику Обаме провели в конце февраля 2010 года. Тогда медики признали его полностью здоровым, однако порекомендовали ему изменить питание, чтобы снизить уровень холестерина в крови.