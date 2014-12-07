В Бахрейне сменилась половина правительства

Текст указа опубликован Бахрейнским агентством новостей, передают РИА Новости.

В конце ноября после подведения итогов парламентских выборов король уполномочил прежнего премьер-министра Халифу бен Сальмана Аль Халифу, который находится во главе кабинета 43 года, предложить состав нового правительства.

На своих постах не смогли удержаться три женщины из состава прежнего правительства, в том числе самый популярный министр в королевстве — глава министерства информации и спикер правительства Самира Раджаб. Кроме того, свой пост потеряла министр культуры Мей бен Мухаммед Аль Халифа, которая ранее запретила сотрудницам министерства являться на работу в традиционной мусульманской одежде — абайе. Министерство культуры было упразднено, а его функции перешли министерству информации. В отставку был отправлен и госминистр по делам обороны Мухаммед бен Абдалла Аль Халифа.

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Функции министерства муниципалитетов теперь станет выполнять министерство труда. Также были закрыты министерство по телекоммуникациям и государственное министерство по иностранным делам, которое в отличии от МИД страны занималось внешнеполитическими связями только самого монарха.

Правительство Бахрейна ушло в отставку 30 ноября в связи с прошедшими выборами в нижнюю палату парламента (Палату депутатов).