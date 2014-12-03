Парламент Израиля решил самораспуститься

За проголосовали 84 из 120 депутатов, один воздержался, против не было подано ни одного голоса.

Окончательное утверждение документа, отправленного на доработку в комиссии, ожидается на следующей неделе, сообщает Росбалт.

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Приняв закон о самороспуске, депутаты продолжат работу до выборов.

Как сообщалось, ранее в среду израильские законодатели договорились провести досрочные выборы 17 марта.

О решении идти на выборы на два года раньше времени премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил накануне, не сумев преодолеть конфликт внутри правящей коалиции. Он отстранил от занимаемых должностей министра юстиции Ципи Ливни и министра финансов Яира Лапида. Также глава правительства заявил, что вскоре он может объявить о роспуске парламента.