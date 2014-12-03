Парламент Израиля решил самораспуститься
Парламент Израиля проголосовал за самороспуск после того, как лидеры фракций согласились провести 17 марта будущего года досрочные парламентские выборы.
За проголосовали 84 из 120 депутатов, один воздержался, против не было подано ни одного голоса.
Окончательное утверждение документа, отправленного на доработку в комиссии, ожидается на следующей неделе, сообщает Росбалт.
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Приняв закон о самороспуске, депутаты продолжат работу до выборов.
Как сообщалось, ранее в среду израильские законодатели договорились провести досрочные выборы 17 марта.
О решении идти на выборы на два года раньше времени премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил накануне, не сумев преодолеть конфликт внутри правящей коалиции. Он отстранил от занимаемых должностей министра юстиции Ципи Ливни и министра финансов Яира Лапида. Также глава правительства заявил, что вскоре он может объявить о роспуске парламента.