Обама озвучил имя кандидата на пост главы Пентагона

Картер, который ранее был заместителем министра обороны, должен заменить на посту Чака Хейгела, который ушел в отставку на прошлой неделе после менее двух лет на должности. Аналитики говорят, что это было по сути увольнение за несогласие с Белым домом.

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Картер руководил закупками оружия в Пентагоне в 2009-2011 годах.

Ранее СМИ предполагали, что Хейгел ушел в отставку, поскольку его считали не той фигурой, которая должна руководить военным ведомством США перед угрозой со стороны экстремистского "Исламского государства".