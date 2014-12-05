Обама озвучил имя кандидата на пост главы Пентагона
18:40, 05 декабря 2014Мир
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Президент США Барак Обама объявил, что предлагает назначить новым министром обороны США Эштона Картера.
REUTERS
Картер, который ранее был заместителем министра обороны, должен заменить на посту Чака Хейгела, который ушел в отставку на прошлой неделе после менее двух лет на должности. Аналитики говорят, что это было по сути увольнение за несогласие с Белым домом.
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Картер руководил закупками оружия в Пентагоне в 2009-2011 годах.
Ранее СМИ предполагали, что Хейгел ушел в отставку, поскольку его считали не той фигурой, которая должна руководить военным ведомством США перед угрозой со стороны экстремистского "Исламского государства".
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