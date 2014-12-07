Россия открестилась от задержанного в Нигерии самолета с оружием

Задержанный в Нигерии самолет не принадлежит России, экипаж также не российский. Об этом сообщили в посольстве РФ в Нигерии, передает ТАСС.

"Задержанный в Нигерии самолет, о котором ранее написали СМИ, не принадлежит России, экипаж также не является российским", - сказал представитель посольства.

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Ранее сообщалось, что направлявшийся в Чад самолет перехватили в субботу, 6 декабря, в аэропорту Кано на севере страны, где он приземлился ночью по местному времени. Все члены экипажа были задержаны, а на борту было обнаружено два вертолета, бронированный джип и ящики, предположительно, с военным снаряжением.