В Нигерии перехватили российский самолет с оружием – СМИ

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал Premium Times. Об этом сообщил источник в силовых структурах страны. Издание пишет о самолете, как о российском, однако на принадлежность его какой-либо компании из РФ не указывает.

Направлявшийся в Чад самолет перехватили в субботу, 6 декабря, в аэропорту Кано на севере страны, где он приземлился ночью по местному времени. Все члены экипажа задержаны. Reuters уточняет, что все пятеро летчиков франкоговорящие.

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Как передает «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на нигерийские СМИ, грузовой самолет летел из ЦАР. На его борту, по данным изданий, кроме оружия находились вертолеты и автомобили — весь груз не был должным образом задекларирован.

Reuters передает, что самолет был вынужден приземлиться в Кано из-за того, что аэропорт в столице Чада Нджамене закрылся. По информации источника агентства, на борту было обнаружено два вертолета, бронированный джип и ящики, предположительно, с военным снаряжением.