В Москве врачи разбили палатку под офисом правящей партии (фото)
17:21, 06 декабря 2014Мир
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В Москве участники несколько медицинских работников разбили палатку под главным офисом партии "Единая Россия", протестуя против выселения из домов.
Врачи разбили палатку / @Alasta_ven
Об этом сообщает журналистка Анастасия Зотова в Твиттер.
"Врачи Москвы, которых выгоняют из квартир, разбили палатку возле офиса Единой России. Прямо сейчас. Полиции нет", - написала она.
Напомним, в Москве состоялись массовые протесты против медицинской реформы и сокращения медработников.
Врачи разбили палатку / @Alasta_ven
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