В Москве врачи разбили палатку под офисом правящей партии (фото)

17:21, 06 декабря 2014
Мир
1 0

В Москве участники несколько медицинских работников разбили палатку под главным офисом партии "Единая Россия", протестуя против выселения из домов.

Врачи разбили палатку

Об этом сообщает журналистка Анастасия Зотова в Твиттер.

"Врачи Москвы, которых выгоняют из квартир, разбили палатку возле офиса Единой России. Прямо сейчас. Полиции нет", - написала она.

Напомним, в Москве состоялись массовые протесты против медицинской реформы и сокращения медработников.

Лікарі розбили намет / @Alasta_ven

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter