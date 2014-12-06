В Москве врачи разбили палатку под офисом правящей партии (фото)

Об этом сообщает журналистка Анастасия Зотова в Твиттер.

"Врачи Москвы, которых выгоняют из квартир, разбили палатку возле офиса Единой России. Прямо сейчас. Полиции нет", - написала она.

Напомним, в Москве состоялись массовые протесты против медицинской реформы и сокращения медработников.