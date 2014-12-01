Почти 10 тысяч человек вышли на улицы Москвы, протестуя против медицинской реформы (фото, видео)

Вчера, 30 ноября, тысячи российских врачей вышли на демонстрацию против медицинской реформы. Из-за нее рабочие места уже в следующем году могут потерять до 10 тысяч медработников, власть планирует закрытие почти трех десятков больниц - и это только в Москве.

Читайте такжеВ Москве проходит шествие против сокращения медработников и больниц

По подсчетам организаторов, на акцию пришли почти 10 тысяч медиков. Следующий митинг они обещают уже через две недели.