Почти 10 тысяч человек вышли на улицы Москвы, протестуя против медицинской реформы (фото, видео)

11:27, 01 декабря 2014
Мир
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Следующий митинг в Москве обещают через две недели.  

REUTERS

Вчера, 30 ноября, тысячи российских врачей вышли на демонстрацию против медицинской реформы. Из-за нее рабочие места уже в следующем году могут потерять до 10 тысяч медработников, власть планирует закрытие почти трех десятков больниц - и это только в Москве.

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По подсчетам организаторов, на акцию пришли почти 10 тысяч медиков. Следующий митинг они обещают уже через две недели.

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