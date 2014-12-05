В Бельгии скончалась вдовствующая королева Фабиола

Бывшая королева Бельгии Фабиола, супруга покойного короля Бодуэна, скончалась в возрасте 86 лет. Об этом сообщило агентство Бельга, передает ТАСС.

"Их Величества король и королева и все члены королевской семьи с прискорбием сообщают о кончине Ее Величества королевы Фабиолы. Она скончалась сегодня вечером в замке Стюйвенберг в Брюсселе", - говорится в официальном сообщении королевского двора.

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Дона Фабиола родилась 11 июня 1928 года в Мадриде в семье испанских аристократов. Она вышла замуж за короля Бодуэна в 1960 году. После смерти монарха в 1993 году пятая королева Бельгии практически не появлялась на публике, и все внимание СМИ было направлено на взошедшего на престол младшего брата Бодуэна - короля Альберта - и его супругу королеву Паолу. В 2013 году Альберт II отрекся от престола в пользу своего старшего сына - принца Филиппа.