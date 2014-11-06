Антиправительственные протесты в Бельгии переросли в беспорядки (фото)

Их участники недовольны экономическими и социальными реформами, объявленными новым премьер-министром страны Шарлем Мишелем, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на бельгийское издание Le Soir.

В частности, наибольшее недовольство бельгийцев вызвало решение отказаться от привычного увеличения прожиточного минимума в следующем году, а также намерение повысить пенсионный возраст с 65 до 66 лет с 2025 года и до 67 лет в 2030 году. Новое правительство также планирует проводить мероприятия по сокращению расходов на госслужбу, а также сферы культуры и научных исследований.

Как отмечается, массовые протесты нарушили работу общественного транспорта в Брюсселе.

По данным полиции, в протестах приняли участие около 80 тыс. демонстрантов, в то время как профсоюзы надеялись на более чем на 100 тыс. протестующих. Точные данные правоохранительные органы объявят позже.