Приоритетом председательства Сербии в ОБСЕ будет урегулирование ситуации в Украине – глава МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заключительной сессии 21-го министерского заседания ОБСЕ в Базеле заявил министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

„Я хочу отметить, что главный приоритет нашей работы будет направлен на решение кризиса в Украине. Мы намерены работать со всеми основными задействованными сторонами над мирным решением этого кризиса, и мы подчеркиваем важность выполнения всеми сторонами Минских соглашений для того, чтобы продвигаться вперед”, - сказал Дачич.

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Также на сессии выступил заместитель министра иностранных дел России Алексей Мешков. События в Украине он назвал результатом „системного кризиса в регионе ОБСЕ, причиной которого является расширение НАТО, создание элементов американской системы ПРО в Европе, агрессивное продвижение концепции «Восточного соседства», создание искусственных барьеров для контактов между людьми”.

Ему возразил посол США в ОБСЕ Даниэль Байер.

„Министр за министром подтвердили свою поддержку Украины, поддержку ее территориальной целостности, суверенитета и процесса реформ, который начали в Украине правительство и народ и который является ключом для успеха Украины как демократического, богатого, безопасного государства. Министр за министром высказались против российских агрессивных действий и призвали Россию изменить курс и начать выполнять обязательства в рамках ОБСЕ, прекратить нарушать международные законы”, - заявил американский дипломат.

„Россия может изменить свою политику, начав выполнять Минские договоренности... Россия изолировала сама себя, но никто не выигрывает от этой изоляции. Мы хотим, чтобы Россия была партнером и противостояла угрозам, а не сама была угрозой”, - подчеркнул он.

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Другие выступавшие также говорили о том, что полная ответственность за кризис в Украине лежит на России, что она должна вернуться к соблюдению положений Хельсинкского заключительного акта и уважать территориальную целостность и суверенитет других государств.

Позицию ЕС на заключительном заседании подтвердил директор Департамента России, «Восточного партнерства», Центральной Азии, регионального сотрудничества и ОБСЕ Европейской службы внешних действий Гуннар Виганд, который в очередной раз повторил, что Россия незаконно аннексировала Крым и Севастополь и дестабилизировала ситуацию на востоке Украины, чем „серьезно нарушает основные принципы и обязательства в рамках ОБСЕ”.

„Кризис в Украине является результатом российской агрессии”, - подчеркнул он, выразив сожаление, что участникам заседания не удалось достичь консенсуса по декларации относительно кризиса в Украине.

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„Минские договоренности - единственные рамки на пути к деэскалации ситуации. В этой связи мы подчеркиваем особую ответственность России”, - сказал Виганд.

Кроме того, он приветствовал объявленные вчера шаги относительно режима прекращения огня на Донбассе и подчеркнул важность безопасности украинско-российской границы, отметив роль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.