В боях в Грозном погибли 14 силовиков - МВД РФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре МВД России.

«14 доблестных полицейских пожертвовали жизнями, защищая мирных граждан, в ходе контртеррористической операции в Грозном. Сейчас рассматривается вопрос о представлении их на государственные награды», - говорится в сообщении.

Ранее Национальный антитеррористический комитет РФ сообщал о гибели 10 и ранении 28 силовиков, а также о гибели одного мирного жителя.

Читайте такжеБои в Грозном унесли жизни более 70 кадыровцев - СМИКак сообщал УНИАН, по данным российских СМИ, ночью 4 декабря неизвестные вооруженные люди напали на пост ДПС в Грозном. По данным МВД Чечни, на месте погибли трое сотрудников патрульной службы. Затем нападавшие переместились к Дому печати, где размещаются республиканские газеты, интернет-издания и представительства федеральных СМИ. На утро погибло не менее шести человек, несколько человек были ранены. В центре города был введен режим контртеррористической операции. Позже Национальный антитеррористический комитет РФ заявил об уничтожении боевиков в Доме печати. Фото с места событий свидетельствуют, что Дом печати в результате боев полностью сгорел, в Грозный введена военная техника.