Чубайс попал в больницу с повреждениями обеих рук
16:16, 05 декабря 2014Мир
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Анатолий Чубайс получил травму во время экспедиции по горной части Иордании.
Чубайс получил травму запястий / Фото УНИАН
Председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса доставили в больницу с травмой запястья.
Директор «Роснано» Денис Белозеров сообщил «Русской службе новостей», что в пятницу Анатолия Чубайса доставили в одну из больниц Москвы.
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«Ему провели операцию по устранению повреждений на запястьях рук», — добавил он.
По словам Белозерова, Анатолий Чубайс получил травму во время экспедиции по горной части Иордании. Операция прошла успешно, глава «Роснано» чувствует себя хорошо, отметил PR-директор компании. Когда он выйдет на работу, пока неизвестно.
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