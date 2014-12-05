Чубайс попал в больницу с повреждениями обеих рук

Председателя правления "Роснано" Анатолия Чубайса доставили в больницу с травмой запястья.

Директор «Роснано» Денис Белозеров сообщил «Русской службе новостей», что в пятницу Анатолия Чубайса доставили в одну из больниц Москвы.

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«Ему провели операцию по устранению повреждений на запястьях рук», — добавил он.

По словам Белозерова, Анатолий Чубайс получил травму во время экспедиции по горной части Иордании. Операция прошла успешно, глава «Роснано» чувствует себя хорошо, отметил PR-директор компании. Когда он выйдет на работу, пока неизвестно.