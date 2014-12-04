Обама назовет кандидатуру нового главы Пентагона в пятницу

Об этом сообщил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест, передают РИА Новости.

"В пятницу президент сделает объявление о кандидатуре министра обороны. Пока я не могу назвать точного времени, но это будет утром", — сказал он.

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Чак Хейгел подал в отставку с поста министра обороны на прошлой неделе. Обама попросил Хейгела остаться во главе Пентагона до тех пор, пока не будет назначен и утвержден сенатом его преемник.